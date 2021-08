«Não via nada, pensei que o meu olho tinha caído na água»

A prova dos 10 quilómetros de águas abertas, disputada na Odaiba Marine Park, na baía de Tóquio, em águas bem mais quentes do que o habitual (32 graus), foi aziaga para o britânico Hector Pardoe.





Nesta competição são habituais os toques involuntários (com dois amarelos o nadador é expulso), mas a cotovelada que Pardoe sofreu na face foi assustadora."Na minha última volta levei uma cotovelada e pensei que tinha perdido o olho. Até perdi os óculos. Sempre tive a esperança de que se isto me acontecesse ficaria em condições de continuar, mas nem sequer consegui recuperar os óculos... Não via nada e pensei que o meu olho tinha caído na água. Fui ter com os socorristas e gritei 'o meu olho, o meu olho. Está bem?' Eles não me respondiam, então decidi sair da água", explicou o nadador, de 20 anos.Depois do susto inicial, Hector Pardoe percebeu que não perdera o olho e acabou por ficar bem. "Só me coseram quando cheguei à aldeia olímpica porque sagrava de todo o lado", explicou o atleta, que partilhou depois imagens do olho nas redes sociais.