O adeus de uma lenda: Laszlo Cseh termina carreira após final dos 200 metros estilos

O nadador húngaro Laszlo Cseh colocou esta sexta-feira termo à longa carreira após concluir na sétima posição a sua quinta final olímpica dos 200 metros estilos, em Tóquio'2020, despedindo-se com um total de seis medalhas olímpicas.

Laszlo Cseh, de 35 anos, que fez todo o seu percurso na sombra dos norte-americanos já retirados Michael Phelps e Ryan Lochte, afirmou antes do início da final que tinha chegado a hora de "tirar férias com a família" e "arrumar a garagem".

"Talvez devesse ter terminado um pouco mais cedo. [Hoje] quando me levantei e me lembrei que me estava a retirar, fiquei um pouco sensível. Chegou a minha vez", disse Laszlo Cseh, que foi muito saudado por todos os adversários.

Cseh participou em cinco Jogos Olímpicos - Atenas'2004, Pequim'2008, Londres'2012, Rio'2016 e, agora, Tóquio'2020 -, e em todos o nadador húngaro disputou as finais dos 200 metros estilos.

Em Pequim'2008, Cseh conquistou três medalhas de prata nos 200 mariposa, 200 estilos e 400 estilos, e em todas as provas dividiu o pódio com Michael Phelps. E em todas elas o húngaro ficou à frente de Ryan Lochte, outro gigante das piscinas.

Cseh possui uma coleção de medalhas que o tornam uma lenda: seis olímpicas (quatro de prata e duas de bronze), 13 nos Mundiais (duas de ouro, seis de prata e cinco de bronze) e 23 nos Europeus (14 de ouro, quatro de prata e cinco de bronze).