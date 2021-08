Tiago Campos em 23.º na prova de águas abertas

O português Tiago Campos foi esta quinta-feira o 23.º na prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao completar o traçado de 10 quilómetros em 1:59:42 horas, a 11:08 minutos do vencedor, o alemão Florian Wellbrock.





O português, de 22 anos, arrancou bem, chegou a estar integrado no grupo que lutava pelo top-10, mas pouco depois do meio da prova acabou por perder o contacto e dali em diante acabou por ir sempre em perda até ao final.Quanto ao título olímpico, vai como já dissemos para o alemão Wellbrock, que com um triunfo claríssimo, numa prova em que liderou de fio a pavio, consegue a sua segunda medalha nestes Jogos, depois de ter sido bronze nos 1500m livres na piscina. A prata vai para o húngaro Kristof Rasovszky, a 25.3 segundos, à frente de Gregorio Paltrinieri, a 27.4.