Sérvia e Estados Unidos revalidam títulos olímpicos no polo aquático

A Sérvia, em masculinos, e os Estados Unidos, em femininos, revalidaram em Tóquio'2020 o título olímpico em polo aquático, com as norte-americanas a chegarem ao 'tri', depois do ouro de Londres'2012 e Rio'2016.

Já este domingo, a Sérvia repetiu o título conquistado há cinco anos no Rio de Janeiro, com a seleção dos Balcãs a vencer na final, disputada no centro de polo aquático Tatsumi, a Grécia, por 13-10.

Coube ao primeiro desporto olímpico coletivo - desde 1900 no programa - entregar a 339.ª e última medalha de ouro de todas as modalidades dos Jogos de Tóquio'2020, com a Sérvia a vincar o seu favoritismo.

Tal como no Rio, os sérvios tiveram uma fase de grupos 'de risco', apurados com duas derrotas e um desempenho irregular, mas, a partir dos quartos de final, o paradigma mudou, com triunfos sucessivos.

A Grécia, que tinha sido prata em femininos em Atenas'2004, repete agora a posição no torneio masculino, no qual também hoje a Hungria, potência da modalidade, com nove títulos olímpicos, superiorizou-se à Espanha (9-5) e terminou com o bronze.

Em femininos, os Estados Unidos mantêm a 'dinastia' na piscina, com a equipa a conquistar o 'tri' olímpico, desta vez frente à Espanha (14-5), que em Londres'2012 tinha perdido também na final com as norte-americanas.

Com novo ouro nos Jogos, a equipa feminina iguala as seleções masculinas da Grã-Bretanha (Londres'1908, Estocolmo'1912 e Antuérpia'1920) e da Hungria (Sydney'2000, Atenas'2004 e Pequim'2008), como as únicas com três títulos consecutivos.

A juntar a este novo recorde, está um outro, as norte-americanas são as únicas medalhadas em todas as edições do torneio feminino, que decorre apenas desde 2000, mas no qual subiram sempre ao pódio (três ouros, duas pratas e um bronze).

Também em femininos, a Hungria conquistou a primeira medalha, com um triunfo por 11-9 frente à equipa representativa do Comité Olímpico da Rússia.

- Quadro de medalhas no polo aquático:

- Masculinos:

Ouro: Sérvia.

Prata: Grécia.

Bronze: Hungria.

- Femininos:

Ouro: Estados Unidos.

Prata: Espanha.

Bronze: Hungria.