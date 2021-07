Campeã em título Fiji e Nova Zelândia na final de Sevens

A seleção de râguebi de sete das Fiji, detentora do título, e a Nova Zelândia qualificaram-se esta quarta-feira para a final de sevens dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao baterem Argentina e Grã-Bretanha, respetivamente.

Na primeira meia-final, os neo-zelandeses, apenas quintos no Rio'2016, na estreia olímpica do râguebi, bateram de forma clara a Grã-Bretanha, medalha de prata no Brasil, por 29-7, graças a um implacável 15-0 na segunda parte.

Dylan Collier, Scott Curry e Regan Ware marcaram os três ensaios dos neozelandeses.

Por seu lado, as Fiji chegaram ao intervalo a perder com a Argentina, sexta em 2016, por 14-12, mas deram a volta ao resultado na segunda parte, com um parcial de 14-0, que lhes valeu um triunfo por 26-14.

Sireli Maqala, Meli Derenalagi, Jiuta Wainiqolo e Semi Radradra foram os autores dos ensaios dos campeões em título.

A final de sevens, entre os dois conjuntos da Oceânia, realiza-se ainda esta quarta-feira, a partir das 18h locais (10h em Lisboa), enquanto o jogo do bronze, entre Grã-Bretanha e Argentina, começa às 17:30 (09:30).