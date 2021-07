Nova Zelândia conquista ouro no râguebi de sete feminino

A Nova Zelândia conquistou este sábado a medalha de ouro no torneio de râguebi de sete feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, 'vingando' a derrota da seleção masculina, que apenas conseguiu a prata.

A Nova Zelândia comprovou o seu favoritismo e bateu na final a França, por 26-12, depois de no Rio'2016, na primeira vez que a modalidade foi inserida em Jogos Olímpicos, ter conseguido apenas a medalha de prata.

No torneio masculino, em que também era uma das favoritas, a seleção neozelandesa foi derrotada na final pelas Ilhas Fiji (27-12), enquanto a Argentina ficou com o bronze.



No torneio feminino, as Ilhas Fiji apenas conseguiram a medalha de bronze, depois de terem vencido a Grã-Bretanha, por 21-12. A Austrália, campeã no Rio'2016, foi a grande desilusão na capital japonesa, terminando apenas no sétimo lugar.

Quadro das medalhas no râguebi de sete:

- Masculinos:

Ouro: Ilhas Fiji

Prata: Nova Zelândia

Bronze: Argentina

- Femininos:

Ouro: Nova Zelândia

Prata: França

Bronze: Ilhas Fiji