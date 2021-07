A dupla portuguesa composta por Pedro Fraga e Afonso Costa foi esta madrugada terceira colocada nas eliminatórias do double-scull ligeiro, ao ficar atrás das favoritas Alemanha e Itália, primeira e segunda colocadas, respetivamente.





Com este resultado, a dupla lusa terá de ir à repescagem no domingo para tentar o apuramento, numa luta com as restantes doze tripulações que ficaram fora do apuramento direto.