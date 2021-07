Pedro Fraga e Afonso Costa terminam em 13º lugar no double scull peso ligeiro

Os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa venceram esta quinta-feira a final C do double-scull ligeiro, pelo que saem dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 com o 13.º lugar. Na pista 3, Fraga e Costa cumpriram os 2.000 metros de prova no Sea Forest Waterfront em 6.24,44 minutos, batendo o Chile, segundo, em 6.31,97, e a Venezuela, terceira, em 6.36,37.





A dupla portuguesa tinha falhado as meias-finais, reservada aos 12 melhores, por meros oito centésimos de segundo.Pedro Fraga tinha sido oitavo em Pequim'2008 e quinto em Londres'2012 juntamente com Nuno Mendes, enquanto Afonso Costa fez a sua estreia olímpica no Japão.