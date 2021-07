Treinador de remo holandês Josy Verdonkschot infetado com Covid-19

O treinador holandês de remo Josy Verdonkschot, responsável por várias embarcações a competir em Tóquio'2020, testou positivo ao novo coronavírus e entrou em quarentena por 10 dias, informou o Comité Olímpico dos Países Baixos.

A confirmação do teste positivo do treinador Josy Verdonkschot, de 64 anos, surge no dia a seguir ao remador holandês Finn Florijn, de 21, ter sido impedido de participar nas repescagens de 'single sculls' por também se encontrar infetado.

Um outro membro da equipa holandesa de remo, cuja identidade não foi revelada, assim como o competidor holandês de taekwondo Reshmie Oogink e a skater Candy Jacobs, também tiveram resultados positivos na semana passada.

"Josy Verdonkschot é o treinador principal de várias embarcações femininas que competem em Tóquio'2020, mas não fez parte da comitiva que viajou com os quatro membros que testaram positivo", refere em comunicado a equipa holandesa.

De acordo com Josy Verdonkschot, que deposita "total confiança" nos seus atletas para "acabar o trabalho", a ausência do treinador "não se irá fazer sentir", porque "está tudo planeado" e "todos os elementos sabem o papel a desempenhar".