Adolescentes dominam pódio feminino no Street

Momiji Nishiya, de apenas 13 anos, venceu esta segunda-feira a medalha de ouro na final de Street Skate feminina, modalidade estreante dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 e que deu um pódio verdadeiramente único, já que as três primeiras são todas menores de idade - em conjunto têm 42 anos!





A japonesa terminou em primeiro lugar com 15.26 pontos, à frente da brasileira Rayssa Leal, também de 13 anos, com 14.64 pontos. A japonesa Funa Nakayama, de 16 anos, fechou o pódio com 14.49 pontos que lhe valeram a medalha de bronze.Note-se que o Japão conseguiu conquistar metade das medalhas já atribuídas nesta modalidade em Tóquio'2020, depois de Yuto Horigome ter alcançado o ouro na prova masculina. Já o Brasil tem duas, visto que na prova da véspera tinha conseguido a prata por Kelvin Hoefler.