Gustavo Ribeiro confirmou o seu estatuto de candidato a uma medalha no skate, ao apurar-se esta madrugada para a final do torneio de Street. O português, quinto do ranking mundial, já garantiu um diploma olímpico, mas a luta pelas medalhas é algo bem possível.





Gustavo Ribeiro terminou no oitavo posto, com 32,66 pontos, depois de uma ronda de qualificação na qual deixou o apuramento bem encaminhado logo nas primeiras manobras. Depois, já com o passaporte praticamente no bolso, o skater luso arriscou em algumas manobras e acabou por sofrer quedas feias. Numa delas, refira-se, o português aparentou ter ficado com algum desconforto no ombro.A final disputa-se pelas 4h25.