Japão domina no Park feminino em mais um pódio repleto de juventude 

Depois de ter 'limpado' três das seis medalhas do torneio de Street, o Japão continua a sua senda dominadora no skate nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, agora na vertente Park, com uma dobradinha no feminino. Uma vez mais com um pódio repleto de juventude, o título foi para Sakura Yosozumi, à frente da compatriota Kokona Hiraki e da britânica Sky Brown.





Yosozumi, a mais velha das três, com 19 anos, triunfou esta quarta-feira com a melhor marca da primeira tentativa (60.09), superiorizando-se a Hiraki, de 12 anos, que fez 59.04 pontos na segunda, e à britânica Sky Brown, de 13, que assinou a sua melhor performance na derradeira ronda, com 56.47.