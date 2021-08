Keegan Palmer conquista ouro de Park entre o domínio japonês no skate

O australiano Keegan Palmer tornou-se esta quinta-feira no primeiro campeão olímpico na categoria Park masculino de skate, nos Jogos de Tóquio'2020, numa modalidade estreante que teve quase domínio completo do Japão.

O Park masculino, disputado esta quinta-feira e que marcou a despedida do skate da atual edição dos Jogos Olímpicos, foi mesmo a única categoria em que a medalha de ouro não foi entregue a um atleta japonês, depois dos sucessos de Sakura Yosozumi (parque feminino), Yuto Horigome (rua masculino) e Momiji Nishiya (rua feminino).

Além das três medalhas de ouro, os nipónicos arrecadaram ainda uma de prata e outra de bronze.

Na final de Park masculino, a única que não teve a presença de um atleta da casa, Keegan Palmer alcançou 95,83 pontos e superou a ameaça do brasileiro Pedro Barros, segundo com 86,14, e de Cory Juneau, dos Estados Unidos, terceiro com 84,13.

Na quarta-feira, o Japão tinha dominado o concurso feminino de Park, com vitória Sakura Yosozumi, seguido da sua compatriota Kokona Hiraki, medalha de prata, e de Sky Brown, da Grã-Bretanha, que ficou com o bronze.

O skate, uma das quintas modalidades em estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, arrancou em 25 de julho, no segundo dia de competição na capital nipónica, com Yuto Horigome a arrecadar o ouro na modalidade de rua, batendo o brasileiro Kelvin Hoefler, que foi segundo, e o norte-americano Jagger Eaton, terceiro.

O skateboarder português Gustavo Ribeiro foi oitavo classificado na final da prova de rua, despedindo-se com um diploma.

No dia seguinte, em 26, foi a vez da rua feminino, com ouro e bronze para Japão, através de Momiji Nishiya e Funa Nakayama, respetivamente, separadas pela brasileira Rayssa Leal, que levou a medalha de prata para casa.

Quadro das medalhas no skate:

Park Masculino:

Ouro: Keegan Palmer (Austrália)

Prata: Pedro Barros (Brasil)

Bronze: Cory Juneau (Estados Unidos)

Park Feminino:

Ouro: Sakura Yosozumi (Japão)

Prata: Kokona Hiraki (Japão)

Bronze: Sky Brown (Grã-Bretanha)

Street Masculino:

Ouro: Yuto Horigome (Japão)

Prata: Kelvin Hoefler (Brasil)

Bronze: Jagger Eaton (Estados Unidos)

Street Feminino:

Ouro: Momiji Nishiya (Japão)

Prata: Rayssa Leal (Brasil)

Bronze: Funa Nakayama (Japão)