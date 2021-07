Afinal, o tufão que se aproxima do Japão vai mesmo afetar o programa do surf. De acordo com a organização, a agenda das rondas decisivas foi alterada, com as finais a serem disputadas já na próxima madrugada, um dia antes da data inicialmente prevista. Assim, os surfistas que chegarem às decisões serão obrigados a disputar três 'heats' no espaço de oito horas.





O horário dos 'quartos' e 'meias' permanece o mesmo - entre as 23 horas desta segunda-feira e as 5 horas de terça (hora de Lisboa) -, estando as finais marcadas para as 7h46 (masculina) e 8h31 (feminina). Lembre-se que Yolanda Sequeira está na luta pelas 'meias', tendo entrada marcada na água apontada para as 1h24.