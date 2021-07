Yolanda Hopkins brilha rumo aos 'oitavos'

Yolanda Hopkins juntou-se a Teresa Bonvalot nos oitavos-de-final do surf nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao vencer o seu 'heat' nas repescagens de forma claríssima. Depois de ter ficado em último na primeira ronda, a portuguesa puxou do seu melhor surf e, com 12.23, conseguiu uma atuação de enorme qualidade que lhe permitiu seguir em frente. É mais um momento histórico para Portugal, que não só estreia duas atletas como também as coloca na ronda seguinte.