Yolanda Sequeira em ação em Tóquio'2020: siga a prova de surf em direto

Boa noite! Depois do (duplo) feito histórico desta manhã, com a estreia e consequente apuramento para os oitavos-de-final do torneio de surf, Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot procuram voltar a brilhar, agora na tentativa de chegar aos 'quartos' da prova. A primeira a entrar em ação é a algarvia, que arranca para a água pelas 23:36 para defrontar a francesa Johanne Defay, ao passo que Teresa Bonvalot entrará em ação já às 2h00, perante Silvana Lima.