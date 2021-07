Yolanda Sequeira: «Recebi um diploma, nos primeiros Jogos de sempre, estou muito feliz»

Yolanda Sequeira foi eliminada esta terça-feira nos quartos-de-final do surf, modalidade em estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. Em jeito de balanço, a algarvia de 23 anos assumiu-se orgulhosa por aquilo que fez no Japão.





"Estou muito feliz. Queria ter ido mais para a frente. Eu gosto destas condições, mas não consegui fazer mais do que uma manobra. Estava um bocado difícil, mas a Bianca conseguiu uma onda com mais manobras do que eu e recebeu maior 'score'. Estava só à procura de encontrar a onda. Não deu. Estava a ver se dava, mas aquela última vi logo que não ia dar, então joguei a prancha para a frente para tentar apanhar outra, mas não deu", lamentou, em declarações à RTP.Quanto ao balanço, o orgulho é claro. "Recebi um diploma, nos primeiros Jogos Olímpicos de sempre, estou muito feliz e quero agradecer a Portugal inteiro pelo apoio. Foi incrível! Senti mesmo no meu coração, foi incrível", concluiu a surfista.A participação portuguesa no surf olímpico termina assim com um 5º lugar de Yolanda Sequeira e um 9º de Teresa Bonvalot,. De relembrar quepor ter testado positivo à COVID-19.