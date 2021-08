Portugal-Alemanha, em direto

há 2 horas 09:26

As equipas

Portugal joga com Marcos Freitas (24.º no ranking mundial), Tiago Apolónia (57.º) e João Monteiro (78.º). João Geraldo (92.º) é o suplente.



A Alemanha apresenta-se com Dimitrij Ovtcharov (10.º), Timo Boll (11.º) e Patrick Franziska (17.º)