Fu Yu arrasa rumo à 3.ª ronda

Fu Yu apurou-se esta madrugada para a terceira ronda de singulares do torneio de ténis de mesa de Tóquio'2020, após derrotar a indiana Sutirtha Mukherjee por 4-0.



A portuguesa, 32.ª cabeça de série do torneio, não deu grandes hipóteses à oponente, vencendo o jogo em quatro sets com os parciais de 11-3, 11-3, 11-5 e 11-5.





A mesatenista lusa vai agora defrontar a japonesa Mima Ito, 3ª cabeça de série.Marcos Freitas é o próximo português a entrar em prova no ténis de mesa na 3ª ronda masculina às 6h40.