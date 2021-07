Marcos Freitas: «Alemanha vai estar mais cansada do que nós»

O sucesso dos mesatenistas da Alemanha na prova individual em Tóquio'2020 pode ajudar Portugal no "difícil" embate de equipas dos oitavos-de-final dos Jogos Olímpicos, considerou esta quinta-feira Marcos Freitas.

"A Alemanha, que tem atletas a lutar pelas medalhas, vai estar mais cansada do que nós, que já terminámos há uns dias as nossas provas. Se vai fazer a diferença? Não sei. Importante é estarmos preparados", vincou o atleta luso, em conferência de imprensa na Aldeia Olímpica.

Portugal inicia no próximo domingo a sua prova frente ao campeão da Europa e segunda equipa do ranking mundial, atrás da China.

"Todas as seleções são muito fortes e vão dar tudo por tudo, mas não queremos esperar mais três anos para um bom resultado para Portugal", disse o madeirense.

Em termos olímpicos, destaca-se o quinto posto luso em Londres'2012 em formação com Tiago Apolónia e João Monteiro, que continuam os seus companheiros de equipa.

Marcos Freitas, de 34 anos, entende que os portugueses tiveram um "mapa" muito difícil na prova singulares - foi afastado pelo chinês Fan Zhendong, líder do ranking mundial, acabando em nono lugar -, ainda assim destaca os "bons momentos" que teve, tal como Tiago Apolónia.

"A Alemanha é a segunda melhor seleção do mundo. Não somos favoritos, mas já lhes ganhámos em 2014 na final do Europeu em Lisboa", recorda o mesatenista, que já foi vice-campeão da Europa por equipas, com o ouro a pender para os germânicos.