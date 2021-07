Novak Djokovic não está a viver um grande momento em Tóquio. O tenista sérvio, número um mundial, perdeu o combate pela medalha de bronze este sábado, diante do espanhol Pablo Carreño Busta, depois de na véspera ter sido arredado da luta pelo ouro.





'Djoko' perdeu o primeiro set, ganhou o segundo no tie-break e no início do terceiro não escondeu a frustração relativamente à forma como as coisas lhe estavam a correr, acabando por atirar a raqueta para a bancada.Busta venceu o encontro com os parciais de 6-4, 6-7 (6) e 6-3.