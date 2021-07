Djokovic sai de Tóquio sem medalhas: «Estou física e mentalmente exausto»

Novak Djokovic perdeu com Pablo Carreño Busta e abdicou do torneio de pares mistos, pelo que deixa Tóquio'2020 sem qualquer medalha, o que o jogador lamenta, explicando que se encontra muito cansado.





"Lamento não ter ganhado uma medalha para o meu país. Perdi as duas oportunidades em singulares e pares mistos. Ontem e hoje o meu nível de ténis baixou porque estou física e mentalmente exausto. Mas não me arrependo, em absoluto, de ter vindo aos Jogos", explicou o tenista sérvio, líder do ranking mundial, esperando estar em condições para o US Open."Penso que na vida não há coincidências, as coisas acontecem por alguma razão. Sofri derrotas muito penosas, tanto nos Jogos como em grandes torneios, e em geral essas derrotas tornaram-me mais forte em todos os aspetos", acrescentou, prometendo tentar regressar nos Jogos de Paris, dentro de três anos.Sobre o incidente com a raqueta (atirou-a para a bancada...), pediu desculpas. "Que querem que diga? É algo que acontece no calor da batalha, não está bem, mas eu sou assim. Faço estas coisas, peço desculpa pela mensagem que transmite. Às vezes é difícil de controlar."