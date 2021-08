Dupla checa vence final de pares femininos e impede suíça Bencic do segundo ouro

As checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova venceram este domingo a final do torneio de pares femininos nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, impedido a suíça Belinda Bencic de conquistar a segunda medalha de ouro na competição.

A dupla checa, primeira pré-designada do torneio olímpico, superiorizou-se à equipa suíça, que além de Bencic contava com Viktorija Golubic, por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-1, numa partida que teve a duração de um hora e 27 minutos.

Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova garantiram assim a medalha de ouro em pares femininos, com Bencic e Golubic a ficarem com a prata. A medalha de bronze foi conquistada pelas brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani.

Bencic, que conquistou a medalha de ouro na final individual de ténis feminino, procurava conseguir o mesmo feito nos pares femininos, algo já conseguido pelas norte-americanas Venus e Serena Williams e pelo chileno Nicolas Massú, em masculinos, mas acabou por ficar com a prata.