Rafael Nadal criticou a atitude de Djokovic durante os Jogos Olímpicos, depois de o tenista sérvio ter atirado a raqueta para a bancada no duelo pela medalha de bronze, frente ao espanhol Pablo Carreño Busta, que acabou por perder.





"Felizmente não estava ninguém nas bancadas... quando um jogador é seguido por tantos jovens adeptos, deve dar o exemplo. É estranho que alguém que vence tanto tenha estas reações. De qualquer forma, ele pediu desculpa", frisou o tenista, que vai entrar em ação no Citi Open, em Washington, para preparar o US Open e tentar impedir novo triunfo do sérvio. "Ele venceu os primeiros três Grand Slams da época, pode facilmente vencer o quarto", garantiu.