Coreia do Sul cumpre tradição e alcança nono ouro consecutivo por equipas

A equipa feminina da Coreia do Sul confirmou a tradição e conquistou a medalha de ouro na prova de tiro com arco em Tóquio'2020, especialidade em que se sagrou campeã em todas as edições dos Jogos Olímpicos.

Desde a introdução a prova feminina por equipa no programa olímpico, em Seul'1988, a Coreia do Sul conquistou sempre a medalha de ouro, subindo pela nona vez consecutiva ao lugar mais alto do pódio, depois de se impor na final à representação russa, por 6-0.

Sob a liderança de An San, que na sexta-feira se tornou a primeira atleta a bater um recorde olímpico em Tóquio'2020 (680 pontos na prova individual de tiro com arco), a equipa sul-coreana, composta também por Kang Chae Young e Jang Minhee, continuou a fazer história.

A representação daquele país asiático juntou-se à estafeta masculina de natação dos Estados Unidos na prova de 4x100 metros estilos e aos atletas quenianos dos 3.000 metros obstáculos com o mais longo 'reinado' em vigor nos Jogos Olímpicos.