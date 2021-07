Russa desmaia em plena prova devido ao intenso calor

A russa Svetlana Gomboeva desmaiou esta madrugada em plena competição na qualificação para o torneio de tiro com arco, não resistindo às elevadas temperaturas que se têm feito sentir em Tóquio. Gomboeva rapidamente recuperou os sentidos, mas acabou por ser transportada para fora da arena de competição de maca, isto depois de ter sido prontamente auxiliada por elementos do staff e da sua equipa, que lhe colocaram sacos de gelo na cabeça de forma a baixar a sua temperatura corporal.





"Ela simplesmente não conseguia ficar em pé o dia todo com o calor. É a primeira vez que me lembro de ver isto acontecer-lhe. Em Vladivostok, onde treinámos, o clima é similar, mas a humidade terá tido um papel nesta situação", assumiu o treinador Stanislav Popov.45.ª num total de 64 participantes, a atleta russa vai continuar em prova apesar do susto. "Sinto-me bem. Apenas me dói bastante a cabeça. Posso e vou continuar em prova!", garantiu a atleta, que segundo o médico da comitiva russa irá ter a sua rotina ligeiramente alterada, nomeadamente a nível de hidratação e descanso.Nesta que foi a jornada 0 dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, as temperaturas andaram acima dos 30 graus, algo que serve já de exemplo e também de alerta para o que aí vem nos próximos dias.