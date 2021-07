João Paulo Azevedo terminou esta quinta-feira a qualificação de fosso olímpico com 120 pratos partidos num total de 125, com uma última série de 23 que, como tinha de ser perfeita, acabou por comprometer as aspirações do português.





A qualificação fechou em 122 pratos e o português foi 20.º na classificação final, com a mesma pontuação do 17º (o desempate beneficia quem falhou o seu último prato há mais tempo).