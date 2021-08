Tiro encerra com ouro e recorde mundial para chinês o Changhong Zhang

O torneio de tiro dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 encerrou esta segunda-feira com o chinês Changhong Zhang a conquistar o ouro, e a estabelecer um novo recorde mundial, na prova de carabina 50 metros três posições.

O recorde de Changhong Zhang, com 466 pontos, foi o terceiro alcançado em Tóquio'2020, depois dos estabelecidos pela eslovaca Zuzana Rehak Stefecekova, no tiro com arma de caça (trap), com 125 pontos, e pela China na carabina 10 metros equipas mistas, com 633,2.

O torneio de tiro de Tóquio'2020 foi dominado pelos representantes da China, Estados Unidos e Comité Olímpico da Rússia e registou, para além de três novos máximos mundiais, a obtenção de 13 novos recordes olímpicos ao longo da prova.

A China somou um total de 11 medalhas (quatro de ouro, uma de prata e seis de bronze), seguida do Comité Olímpico da Rússia, com oito (duas de ouro, duas de prata e quatro de bronze) e dos Estados Unidos, com seis (três ouro, duas de prata e uma de bronze).

Destaque ainda para a conquista da primeira medalha da história em Jogos Olímpicos para San Marino, através de Alessandra Perilli, que terminou em terceiro lugar a prova de tiro com armas de caça (trap).

Com cerca de 34 mil pessoas, São Marino conseguiu a sua primeira medalha à 12.ª tentativa em Jogos de verão, além de sete nos de inverno, por Alessandra Perilli, de 33 anos, que já tinha chegado perto em Londres2012, mas ficou em quarto.

A nação mais pequena de sempre a conseguir um pódio repetiu a proeza na prova de trap misto, com a dupla formada por Alessandra Perilli e Gian Marco Berti a conquistar a medalha de prata, tendo sido superados apenas pelos espanhóis Fatima Galvez e Alberto Fernandez, que levaram o ouro.

O português João Paulo Azevedo, único representante luso no concurso de tiro, acabou no 20.º lugar a prova de fosso olímpico com armas de caça (trap), falhando o acesso à final por dois pontos.

O português atirou para 120 pontos, em 125 possíveis, e ficou de fora do 'shoot off' de acesso à final, na qual só competiram os seis melhores, por dois tiros certeiros, no que foi a estreia em Jogos Olímpicos.

Azevedo, com um 20.º lugar, conseguiu a melhor prestação desde o 18.º lugar do seu treinador, Custódio Ezequiel, em Sydney'2000.

A atiradora chinesa Qian Yang foi a primeira medalhada de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021 devido à pandemia da covid-19, ao terminar em 24 de julho na primeira posição da final da prova de tiro de carabina a 10 metros.

- Quadro de medalhas do tiro:

Masculinos:

- Pistola 25 metros

Ouro: Jean Quiquampoix (França).

Prata: Leuris Pupo (Cuba).

Bronze: Yuehong Li (China).

- Tiro com arma de caça (trap):

Ouro: Jiri Liptak (República Checa).

Prata: David Kostelecky (República Checa).

Bronze: John Coward Holley (Grã-Bretanha).

- Skeet:

Ouro: Vincent Hancock (Estados Unidos).

Prata: Jesper Hansen (Dinamarca).

Bronze: Abdullah Alrashidi (Kuwait).

- Carabina 10 metros:

Ouro: William Shaner (Estados Unidos).

Prata: Lihao Sheng (China).

Bronze: Haoran Yang (China).

- Pistola 10 metros:

Ouro: Javad Foroughi (Irão).

Prata: Damir Mikec (Sérvia).

Bronze: Wei Pang (China).

- Carabina 50 metros três posições:

Ouro: Changhong Shang (China).

Prata: Sergey Kamenskiy (Comité Olímpico da Rússia).

Bronze: Milenko Sebic (Sérvia).

Femininos:

- Carabina 50 metros três posições:

Ouro: Nina Christen (Suíça).

Prata: Yulia Zykova (Comité Olímpico da Rússia).

Bronze: Yulia Karimova (Comité Olímpico da Rússia).

- Pistola 25 metros:

Ouro: Vitalina Batsarashkina (Comité Olímpico da Rússia).

Prata: Kim Minjung (Coreia do Sul).

Bronze: Jiaruixuan Xiao (China)

- Tiro com arma de caça (trap):

Ouro: Zuzana Rehak Stefecekova (Eslováquia).

Prata: Kayle Browning (Estados Unidos).

Bronze: Alessandra Perilli (San Marino).

- Skeet:

Ouro: Amber English (Estados Unidos).

Prata: Diana Bacosi (Itália).

Bronze: Wei Meng (China).

- Pistola 10 metros:

Ouro: Vitalina Batsarashkina (Comité Olímpico da Rússia).

Prata: Antoaneta Kostadinova (Bulgária).

Bronze: Ranxin Jiang (China).

- Carabina 10 metros:

Ouro: Quian Yang (China).

Prata: Anastasia Galashina (Comité Olímpico da Rússia).

Bronze: Nina Christen (Suíça).

Equipas Mistas:

- Tiro com arma de caça (trap) equipas mistas:

Ouro: Espanha (Fatima Galvez e Alberto Fernandez).

Prata: San Marino (Alessandra Perilli e Gian Marco Berti).

Bronze: Estados Unidos (Madelynn Bernau e Brian Burrows).

- Carabina 10 metros equipas mistas:

Ouro: China (Qian Yang e Haoran Yang).

Prata: Estados Unidos (Mary Carolynn Tucker e Lucas Kozeniesky).

Bronze: Comité Olímpico da Rússia (Yulia Karimova e Sergey Kamenskiy).

- Pistola 10 metros equipas mistas:

Ouro: China (Ranxin Jiang e Wei Pang).

Prata: Comité Olímpico da Rússia (Vitalina Batsarashkina e Artem Chernousov).

Bronze: Ucrânia (Olena Kostevych e Oleh Omelchuk).