Diogo Abreu e o erro que comprometeu final: «Faço aquelas séries centenas de vezes...»

Diogo Abreu foi a Tóquio com o objetivo de chegar à final dos trampolins, mas um erro na segunda série acabou por deitar tudo a perder. À RTP, o ginasta português analisou o que sucedeu e admitiu que esperava mais, nestes que foram os seus segundos Jogos Olímpicos.





"No final da primeira série esta relativamente bem posicionado. Na segunda só tinha de cumprir, mas infelizmente não conseguir. Na primeira série, apesar de haver ali coisas que podia ter feito melhor, a nota foi relativamente boa. Na segunda era mais complicado, com uma dificuldade mais elevada. Comecei bastante bem, posicionado no meio, mas uma falha técnica fez com que o salto fosse para a frente e saí fora do trampolim. Era impossível continuar""É sempre um erro técnico da minha parte. Sei o que poderia ter feito melhor. Faço estas séries centenas de vezes ao longo do tempo. É já automático, mas desta aconteceu qualquer coisa que fez com que não fizesse da melhor forma e não continuei""O mais importante era vir cá, é toda uma experiência única. São os meus segundos Jogos Olímpicos. Foi uma experiência muito boa, saio contente por ter estado aqui. Estes Jogos não eram para acontecer, fiquei contente por ter vindo, num processo desgastante. Queria fazer uma prestação bastante melhor, não consegui. Sei que volto a Portugal e tenho de trabalhar mais""Vamos ver. O objetivo é ir, mas há vários fatores que influenciam, nomeadamente a minha saúde física. Se continuar assim, mesmo não tendo demonstrado aqui, tenho tido bons resultados em provas internacionais, então tenho fortes hipóteses para me apurar. Aqui só estão 16 do mundo todo e dois ou um por país. É bastante restrito o grupo. Vamos ver. Vou descansar, que temos um Mundial no fim do ano"