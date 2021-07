Diogo Abreu fora da final dos trampolins

Diogo Abreu não conseguiu o tão desejado apuramento para a final de Ginástica de Trampolins de Tóquio'2020, pese embora a boa exibição que fez na globalidade do concurso esta manhã realizada. Se no primeiro exercício fez 52.135 e acabou em sétimo, no segundo estava tudo a correr praticamente de forma perfeita até que um deslize o fez saltar para fora do trampolim. Acabaria por receber apenas 41.285 e ficou desde logo fora da luta.





No final, Diogo Abreu acabou com o 11.º posto, melhorando ainda assim a performance que trazia do Rio de Janeiro, em 2016, onde foi 16.º.