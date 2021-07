Diogo Abreu iguala segundo melhor registo no trampolim

O ginasta português Diogo Abreu igualou este sábado o segundo melhor registo português no trampolim em Jogos Olímpicos, com o 11.º lugar em Tóquio'2020, superado apenas pelo sexto posto de Nuno Merino em Atenas'2004.

No Centro de Ginástica de Ariake, o atleta luso de 27 anos conseguiu um total de 93.420 pontos na qualificação, a mais de 20 pontos do primeiro classificado, o bielorrusso Ivan Litvinovich, falhando a final.

O resultado segue-se ao 16.º lugar conseguido na estreia em Jogos, no Rio'2016, em que passou pelo mesmo destino que este sábado: saiu do trampolim na segunda rotina, penalizando a sua performance.

Ainda assim, este 11.º posto é o segundo melhor resultado português nos trampolins olímpicos, feito que Diogo Ganchinho já tinha conseguido em Pequim'2008, e melhor que o 15.º que o mesmo atleta tinha conseguido em Londres'2012.

Ana Rente, por sua vez, conseguiu por duas vezes o 11.º posto no concurso feminino, em Londres'2012 e no Rio'2016, trazendo ainda um 16.º de Pequim'2008.

O trampolim luso estreou-se em Atenas'2004 e logo com a melhor prestação até aqui, com Nuno Merino a fazer sonhar os portugueses com um sexto lugar entre 16 participantes.