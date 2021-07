Depois de ter conseguido duas pratas nas provas individuais, por intermédio de Georgia Taylor-Brown (nas senhoras) e Alex Yee (nos homens), a Grã-Bretanha fechou a sua participação no triatlo com um ouro na estafeta mista, uma prova em estreia no programa olímpico.





Sem a presença de Portugal, que falhou a qualificação na Taça do Mundo de Lisboa, foram os britânicos (com um quarteto composto por Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown e Alex Yee) os mais rápidos, graças a um tempo final de 1:23:41 horas numa prova em que cada atleta fez uma volta de natação (300 metros), duas ciclismo (6,8 quilómetros) e duas de corrida (2 quilómetros). Em segundo ficaram os Estados Unidos, a 14 segundos, logo à frente da França, a 23.