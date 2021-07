João Silva: «Fiz o máximo que consegui, sem arrependimentos»

João Silva terminou esta segunda-feira no 23º lugar na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. O português considerou que foi uma prova "muito dura" e que "a qualidade dos atletas presentes foi o grande fator decisivo".





"Fiz o melhor que consegui hoje, não há nada a acrescentar. Mas realmente foi uma prova bastante dura principalmente no segmento da bicicleta, foi realmente muito, muito dura. Acabei por fazer o melhor da situação, mas obviamente não era bem este o resultado final que estava à espera e que me preparei, mas, obviamente que fiz o máximo que consegui, portanto, sem arrependimentos", afirmou em declarações à RTP2 no final da prova.O atleta de 33 anos assumiu ainda que a prova "estava num ritmo bastante forte" para si. "Os fãs do desporto e do triatlo não perderam duas horas da sua vida em vão, acho que foi uma prova bastante bonita. Pena não podermos representar num lugar mais à frente, acho que fizemos o nosso melhor".Quando questionado sobre o fim da fase de preparação para os Jogos Olímpicos, o atleta admitiu ser um "misto de emoções", visto que, "acaba por ser o dever cumprido, o final de um ciclo de tanto trabalho". "Como disse, acho que quando damos o nosso melhor, mais do que isso, não podemos ficar chateados. Mas vamos conscientes que é preciso trabalhar mais e melhor para a próxima vez", admitiu."Hoje falávamos entre os colegas do triatlo que todos tínhamos um plano da nossa vida até agora, a partir de hoje ninguém sabia o que fazer. Por isso um dia de cada vez", concluiu.João Silva terminou a prova a 2.26 minutos de Kristian Blummenfelt, o novo campeão olímpico de triatlo.