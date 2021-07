Melanie Santos: «Tenho de estar feliz e orgulhosa com o 22.º lugar»

A portuguesa Melanie Santos assumiu a satisfação com o 22.º lugar alcançado na estreia olímpica na prova de triatlo de Tóquio'2020, disputada sob chuva e vento, na Odaiba Marine Park.

"É uma sensação muito boa. Vinha com o 'top 16' como objetivo e acho que fiquei perto. Estava preparada para o calor e para o sol, mas apanhámos condições completamente diferentes e tivemos de nos adaptar. No final do dia, estou muito orgulhosa por ter representado Portugal e um 22.º lugar para a estreia não é terrível", afirmou a triatleta de Alcobaça, em declarações à agência Lusa.

Aos 26 anos, Melanie Santos cumpriu a estreia olímpica em 2:02.06 horas, a 6.30 minutos da vencedora, Flora Duffy, das Bermudas, depois de ter descolado do grupo da frente logo na natação, quando já seguia no 22.º posto, a 01.08 minutos, 'colada' à suíça Nicola Spirig, campeã em Londres'2012 e prata no Rio'2016.

"Eu nadei logo pior do que normalmente nado, saí um bocado atrás, junto da [Nicola] Spirig, porque sabia que era o último 'comboio' para chegar à frente. Mas o ciclismo estava perigoso, com vento e chuva, e, quando seguia no grupo, houve uma queda à frente e acabei por ficar mais para trás e perdi o comboio", lamentou.

Depois, Melanie Santos segurou a posição, na terceira presença de Portugal na prova feminina de triatlo, depois de Vanessa Fernandes ter sido vice-campeã em Pequim'2008 e oitava em Atenas'2004.

"Tenho de estar feliz e orgulhosa com o 22.º lugar nestas condições e com estes contratempos. Há coisas que não conseguimos controlar, temos de nos adaptar e tirar o melhor de cada prova, desta tirei coisas positivas, estou satisfeita, mas acho que ainda tenho muito a melhorar", rematou, apontando a Paris2024.

Melanie Santos foi a triatleta portuguesa mais bem classificada em Tóquio'2020, com o 22.º lugar, um dia depois de João Silva e João Pereira terem sido, respetivamente, 23.º e 27.ºs classificados na prova masculina.