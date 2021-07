Norueguês foi campeão de triatlo e lamenta: «Não estava tanto calor como esperávamos»

O norueguês Kristian Blummenfelt conquistou na segunda-feira o ouro na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, acabou a prova em evidentes dificuldades - tanto que até vomitou depois de cruzar a linha de meta -, mas segundo o próprio a experiência não foi tão dura quanto esperava. Pelo menos no que ao calor diz respeito.





"A nossa equipa é líder mundial em preparação de calor, então ficámos um pouco dececionados por não estar tão quente quanto esperávamos", afirmou o atleta norueguês, que superou uma prova que muitos consideraram ter condições adversas - os portugueses, por exemplo, queixaram-se disso mesmo.Ora, para Blummenfelt o calor... foi secundário. "Eu sou de Bergen, onde durante dois terços do ano está ventoso, chuvoso e com 10 graus, mas isso só mostra a força da equipa ao nosso redor em conseguir essa preparação", afirmou o triatleta de 27 anos, que assumiu ter esta prova na cabeça "há muitos anos". "Estive de férias aqui há uns anos e pensei para comigo: Ok, o teu objetivo é ganhar uma medalha de ouro olímpica aqui em 2020".