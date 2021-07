O balanço do triatlo em Tóquio'2020: Flora Duffy e Grã-Bretanha fazem história

O triatlo fechou este sábado, com a estreia da estafeta mista, a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com a Grã-Bretanha a levar o primeiro ouro coletivo, numa modalidade que, antes, deu às Bermudas uma medalha histórica.

A estafetas do triatlo, que se estreavam no programa olímpico, redimiram o desempenho dos britânicos, que, sem o bicampeão Alistair Brownlee, ficaram fora dos títulos individuais.

O mais velho dos irmãos Brownlee, ouro em Londres'2012 e no Rio'2016, que tinha estado lesionado, foi desqualificado em junho numa competição em Leeds, por comportamento antidesportivo, e ficou fora dos Jogos Olímpicos.

A sua ausência, apesar da participação de Jonathan Brownlee, o irmão mais novo, medalha de prata no Rio'2016 e de bronze em Londres2012, abriu maiores possibilidades à concorrência, e o norueguês Kristian Blummenfelt aproveitou.

Num dia sem muito calor, ao contrário do que o próprio Blummenfelt disse esperar, o norueguês cumpriu o 'combinado' de natação, ciclismo e corrida em 1:45.05 horas, à frente do britânico Alex Yee (a 11 segundos) e do neozelandês Haydel Wilde (a 20).

O mais novo dos irmãos Brownlee foi quinto, mas ainda conseguiu a sua terceira medalha olímpica da história, e a primeira nestes Jogos, já na estafeta mista, em que fez equipa com Jessica Learmonth, Georgia Taylor-Brown e Alex Yee -- que tinha sido prata na prova individual.

Na estafeta, que se estreou 21 anos depois da entrada da modalidade no programa olímpico, nos Jogos de Sydney'2000, o ouro da Grã-Bretanha foi secundado pela prata dos Estados Unidos (a 14 segundos) e o bronze de França (a 23).

Em femininos, Flora Duffy fez história com as Bermudas, ao dar ao pequeno país caribenho a sua primeira medalha de ouro e a segunda de sempre, depois de Clarence Hill ter sido bronze no boxe em Montreal76.

Duffy, que dominou a prova na totalidade, disse no final acreditar que a medalha era maior do que ela, por poder inspirar os "jovens das Bermudas a mostrarem que ser uma pequena ilha e competir num palco mundial, é possível".

Das três provas de triatlo em Tóquio'2020, foi Duffy que teve a vitória mais tranquila, ao ganhar em 1:55.36 horas, deixando atrás de si a britânica Geórgia Taylor-Brown, a 1.14 minutos, e a norte-americana Katie Zaferes, a 1.27.

Entre os portugueses, Melanie Santos foi 22.ª na prova feminina (a 6.30 minutos da campeã olímpica), e em masculinos, João Silva 23.º (a 2.26 do campeão) e João Pereira 27.º (a 2.59).

- Quadro de medalhas do triatlo:

Masculinos:

Ouro: Kristian Blummenfelt, Nor.

Prata: Alex Yee, GB.

Bronze: Hayden Wilde, Nzl.

Femininos:

Ouro: Flora Duffy, Ber.

Prata: Georgia Taylor-Brown, GB.

Bronze: Katie Zaferes, EUA.

Estafeta mista:

Ouro: Grã-Bretanha (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown e Alex Yee).

Prata: Estados Unidos (Katie Zaferes, Kevin McDowell, Taylor Knibb e Morgan Pearson).

Bronze: França (Leonie Periault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrande e Luis Vicent).