Dupla do 49er "serena" após dia de subida ao sexto lugar

A dupla portuguesa de 49er subiu esta sexta-feira ao sexto lugar em Tóquio2020, com a vitória numa das três regatas do dia, mas segue "serena" e concentrada em fazer um campeonato regular até à 'medal race'.

Depois da desclassificação de quinta-feira, que os penalizou, os velejadores lusos entraram no dia no 10.º posto da geral e conseguiram logo um quinto lugar, antes de uma segunda regata que, contou Jorge Lima, "chegou a assustar bastante".

"Mantivemos a cabeça fria e com boas opções na regata, que nos fizeram passar da parte de trás da frota para um 10.º lugar. Para mim, é a regata crucial do dia, podia ter sido mau, mas demos a volta", afirmou.

Depois, "a última regata foi perfeita", a coroar um "dia super intenso", com "condições de vento fraco em que toda a gente anda muito bem", superando o resto da frota "com cabeça fria".

"Vencer uma regata nos Jogos, para nós os dois, é uma experiência. É a primeira vez, é bom, é gratificante, mas é essencialmente importante para os pontos. Deixa-nos com alguma margem de conforto para entrar na 'medal race'", explicou José Costa, por seu lado.

Os dois velejadores dedicaram a vitória "às filhas", mas este triunfo "não é para celebrar, é para degustar", mantendo uma perspetiva habitual na dupla.

"É a nossa filosofia, o nosso modo de pensar. Regata a regata, ponto a ponto, barco a barco, focados na onda a seguir à proa. Poucas contas, deslumbramentos, excitação", resumiu.

Para a frente, a dupla tem três regatas para enfrentar antes da 'medal race', no dia 2 de agosto, e, para sábado, "as condições parecem semelhantes às de hoje".

"Há quem nos acuse de sermos especialistas em vento fraco, mas toda a gente anda, sabe manobrar. A verdade é que, mal ou bem, na nossa carreira, os ventos fracos sempre nos trouxeram bons sabores, tal como hoje. [...] Vamos manter-nos serenos e vamos com o mesmo objetivo, repetir um dia positivo e deixar em aberto o que poderemos vir a conquistar daqui a dois dias", explicou Jorge Lima.

No sábado, disputam-se as últimas três regatas da fase regular, com os 10 melhores a disputarem uma 'medal race', marcada para 02 de agosto.