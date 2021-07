Dupla do 49er vai discutir Medal Race: diploma já está garantido

A dupla portuguesa do 49er, composta por Jorge Lima e José Costa, vai discutir na segunda-feira a Medal Race da classe nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, garantindo desde já a presença no top-8 final e o respetivo diploma olímpico. Os portugueses fecham as 11 regatas do programa em sexto, com 72 pontos, depois de este sábado, nas três regatas do dia, terem sido 11.º e 4.º em duas ocasiões.





A tripulação portuguesa entra nessa regata final com uma desvantagem de 16 pontos para os lugares do pódio (onde estão empatados com 56 a Grã-Bretanha e a Espanha), uma diferença que tornará muito complicada a chegada às medalhas. Já perfeitamente possível é a subida do sexto ao quarto posto, que está a 6 pontos de distância (Alemanha e Dinamarca estão empatadas com 66 pontos).