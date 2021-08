Dupla portuguesa do 49er acaba em 7.º e garante diploma olímpico

A dupla portuguesa do 49er, composta por José Costa e Jorge Lima, finalizou esta terça-feira a competição em Tóquio'2020 no sétimo posto final, depois de na Medal Race ter sido desqualificada por falsa partida. A embarcação portuguesa começou o dia decisivo em sexto, caíndo uma posição na tabela por conta da atribuição de 22 pontos nesta última regata.





Quanto à vitória, foi para a Grã-Bretanha, numa emocionante discussão com a Nova Zelândia. Ambas as duplas acabaram empatadas, com 58 pontos, tendo as britânicas vencido por terem acabado a Medal Race na frente (em 1.º). Já o bronze foi para a Alemanha, com 70.Note-se que a dupla portuguesa, caso tivesse vencido esta Medal Race, e contando que o restante da tabela ficasse na ordem com que terminou, teria conseguido alcançar o quinto posto, já que finalizaria com 74 pontos, a apenas 2 da Alemanha e da Espanha e bem à frente da Dinamarca, que finalizaria com 84.