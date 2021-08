O balanço do voleibol em Tóquio'2020: títulos inéditos para Estados Unidos e França

Os Estados Unidos conquistaram este domingo pela primeira vez o torneio olímpico feminino de voleibol nos Jogos Tóquio'2020, ao baterem na final o Brasil, enquanto a França ficou com o ouro na prova masculina.

Na Ariake Arena, os Estados Unidos venceram por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-20 e 25-14, naquela que foi uma reedição das finais dos torneios olímpicos de Pequim'2008 e Londres'2012, mas desta vez com um desfecho diferente, favorável às norte-americanas.

Os Estados Unidos, que nas anteriores três edições dos Jogos tinham conquistado duas pratas e um bronze, conseguem assim a sua primeira medalha de ouro olímpica em voleibol feminino, enquanto o Brasil fica com a prata e a Sérvia com o bronze.

No torneio masculino, no sábado, a França tornou-se campeã olímpica pela primeira vez, ao bater na final o Comité Olímpico da Rússia, por 3-2, pelos parciais de 25-23, 25-17, 21-25, 21-25 e 15-12.

A seleção gaulesa, campeã do mundo em 2015, sucedeu ao Brasil, campeão olímpico no Rio'2016, com os russos a ficarem com a prata.

Já a Argentina, conseguiu bater o Brasil por 3-2 no jogo da decisão dos terceiro e quarto lugares, e ficou com a medalha de bronze.

- Quadro das medalhas no voleibol:

Masculino:

Ouro: França.

Prata: Comité Olímpico da Rússia.

Bronze: Argentina.

Feminino:

Ouro: Estados Unidos.

Prata: Brasil.

Bronze: Sérvia.