Sérvia conquista bronze no torneio de voleibol feminino

A Sérvia conquistou a medalha de bronze no torneio de voleibol feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao vencer a Coreia do Sul por 3-0, em jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

A seleção europeia confirmou o favoritismo frente a um adversário que apenas a incomodou ligeiramente durante o primeiro 'set', impondo-se em três rápidos parciais, por 25-18, 25-15 e 25-15.

Depois de ter conquistado a medalha de prata no Rio'2016, a Sérvia volta a subir ao pódio no voleibol feminino, enquanto os Estados Unidos -- bronze há cinco anos -- e o Brasil disputam ainda hoje a final do torneio, que decidirá o país sucessor da China como campeão olímpico.