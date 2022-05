Anri Egutidze eliminado do Europeu

Anri Egutidze (62.º do ranking mundial a -90 kg) foi eliminado este domingo na 2.ª ronda do Europeu de Sófia, ao perder frente ao turco Mihael Zgank (12.º).O olímpico do Benfica entrou bem no seu único combate, marcando wazari a 1.27 minutos do final, mas Zgank, prata no Mundial de Budapeste'2017 e campeão europeu em Minsk'2019, respondeu passados 30 segundos com outro wazari.Empatado e já no Golden Score, o luso-georgiano demonstrou algum cansaço e acabou por averbar o segundo (4.43 m) e terceiro castigos (6.07 m) por falta de combatividade, sendo desclassificado (hansoku-make).