Anri Egutidze quer chance em Paris

O olímpico Anri Egutidze, 63.º do ranking mundial a 81 kg, tem hoje mais uma chance no Grand Slam de Paris, defrontando no primeiro combate o saudita Abdulelah Albalia (147.º). O judoca do Benfica encontra-se na luta pela qualificação para os Jogos Olímpicos e até conquistou o bronze (90 kg) há dois anos na capital francesa, mas desde aí não teve resultados que lhe permitissem entrar nos lugares de apuramento para os Jogos e mudou de peso. Na mesma categoria, João Fernando (30.º) encontra o georgiano Dimitri Gochilaidze (41.º). Thelmo Gomes e Otari Kvantidze (73 kg), Joana Crisóstomo e Tais Pina (70 kg) também combatem hoje, pondo termo à participação da Seleção Nacional na prova gaulesa.

Raquel Brito (48 kg), Rodrigo Lopes (60 kg) e Miguel Gago (66 kg) entraram ontem em ação, mas foram eliminados ao primeiro combate.