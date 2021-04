António Costa na homenagem a Telma Monteiro

O primeiro ministro António Costa vai estar na tarde deste sábado (15h20) no Altice Arena, onde o Governo vai homenagear a judoca Telma Monteiro, que se sagrou pela sexta vez campeã europeia.





Na agenda para a cerimónia (15h00), consta ainda a presença de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação e de João Paulo Rebelo, secretário de estado da Juventude e do Desporto, na entrega à atleta do Benfica da Medalha de Honra de Mérito Desportivo.Telma Monteiro conquistou a medalha de ouro na 1.ª jornada do Europeu de Lisboa, elevando para 15 pódios (seis títulos, oito finais e sete bronzes) em igual número de presenças na competição máxima do Velho Continente.