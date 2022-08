Associação de Judo de Lisboa ao lado dos 7 atletas olímpicos: «Que não existam represálias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Distrital de Judo de Lisboa (ADJL) colocou-se esta quarta-feira ao lado dos sete atletas olímpicos - onde se inclui Telma Monteiro - que numa carta aberta deixaram duras críticas ao presidente da federação, Jorge Fernandes, exigindo a tomada de medidas por parte da tutela. E pede que não existam a partir de agora, "represálias".Num comunicado, a ADJL explica que "o problema de um é o problema de todos", adiantando que está a acompanhar "com preocupação" os últimos acontecimentos.O organismo congratula as entidades que mostraram interesse em resolver a situação "pela rápida resposta à situação conflituosa existente", bem como os atletas visados, "pela coragem em expor e assumir o que não está bem".A finalizar a ADJL deixa uma consideração, em jeito de aviso: "Esperamos sensatez nas atitudes futuras e que não existam represálias. Não iremos admitir (e repudiamos) situações de 'não inclusão', desrespeito e/ou de xenofobia. Estamos certos que todos juntos iremos contribuir para o crescimento da nossa modalidade, mantendo os seus valores, salvaguardando a integridade e respeito desta geração e as gerações seguintes."