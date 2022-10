Bárbara Timo e o bronze nos Mundiais: «Muito contente por este êxito»

Muito solicitada pelos 'adeptos' locais para tirar autógrafos e fotografias, Bárbara Timo não tinha mãos a medir para tantas solicitações após conquistar a medalha de bronze dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão. A judoca de 31 anos subiu ao pódio em -63 kg e estava radiante com a sua conquista, depois de já ter no currículo uma prata nos Mundiais de Tóquio'2019. Qual o segredo?





"Acho que tenho trabalhado muito a parte mental, tenho muitos objetivos para concretizar. Fui consistente durante a competição e estou muito, muito contente ter tido este êxito, por ter tido paciência nos momentos difíceis. Foi preciso muita resiliência... acho que é como se traduz esta medalha, de acreditar em mim e manter a confiança, mesmo nos momentos complicados", observou Timo na capital uzbeque."Defrontei atletas são muito duras. Delas todas só não tinha treinado mesmo com a japonesa [meias-finais], é óbvio que era dura, tinha-a estudado, mas não foi suficiente. Mas é incrível. Toda a minha mudança, tudo o que fiz para chegar até aqui e no final estas medalhas, hoje concluo que correspondi às minhas expetativas, sempre tive uma voz no coração que eu podia mais, que eu conseguiria mais, ter êxito entre as melhores do mundo", referiu a judoca do Benfica, que mudou para o escalão -63 kg: "A minha competição começa no peso, fiz seis lutas hoje, mas considero que faço sete, a primeira é com a balança, há sempre uma preparação para isso".

"Acordei às 6:30 da manhã, são 12 horas no modo competição, é um dia duro, mas o que tenho levado para mim mesma é que o judo é uma maratona, não fico vendo mais como um grande objetivo, mas como mais um passo e depois vou conquistar mais outro e outro, é muito mais uma maratona do que 100 metros. E foi assim que levei o dia, cada luta era uma parte dos quilómetros da maratona", destacou.