Bárbara Timo é trunfo no Grand Prix de Portugal

A olímpica do Benfica, Bárbara Timo (63 kg), medalhada com prata e bronze nos Mundiais de 2019 e 2022, respetivamente, é o maior trunfo da Seleção no Grand Prix de Portugal, entre hoje e domingo, no Multiusos de Odivelas, primeira prova do circuito FIJ de 2024. Já o sportinguista João Fernando (81 kg) e o benfiquista Rodrigo Lopes (60 kg), judocas que se encontram virtualmente apurados para Paris’2024, também têm uma boa oportunidade para ganhar pontos e consolidarem a sua posição no ranking. Portugal conta com 33 atletas, desfalcado de Jorge Fonseca (100 kg), Catarina Costa (48 kg), Telma Monteiro (57 kg), Patrícia Sampaio (78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), a recuperarem de lesões.