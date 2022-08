Benfica e as queixas dos judocas sobre o presidente da federação: «Isto é mesmo muito grave»

Ana Oliveira, diretora adjunta do projeto olímpico do Benfica, saiu em defesa dos judocas que ontem assinaramvisando o presidente da federação, Jorge Fernandes. Os atletas, cinco deles dos encarnados, incluindo Telma Monteiro, falam da existência de um "clima tóxico", "atitudes opressivas" e "intimidação" na Seleção."Todos os atletas que assinaram esta carta que, repito, não são só do Benfica, precisaram de muita coragem. Foi preciso chegar a um ponto de saturação tão grande que não é normal, que eu tenha conhecimento foi a primeira vez que isto foi feito. Ainda por cima por atletas que são a elite do desporto nacional que representa o judo, são atletas que o que mais querem neste momento é paz e harmonia", disse Ana Oliveira à TSF."O presidente da federação devia reunir a sua equipa e perceber porque é que isto aconteceu. Ter a humildade e reflexão necessária para perceber que isto é mesmo muito grave e que quem tem de resolver isto é ele, juntamente com o Comité Olímpico. Dar as condições que os atletas querem, precisam e conquistaram", afirmou a diretora do projeto olímpico dos encarnados.Recorde-se que Jorge Fernandese disse haver "alguns problemas com treinadores e atletas do Benfica", minimizando as queixas apresentadas.