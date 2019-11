Benfica perde nas meias-finais e discute 'bronze' na Liga dos Campeões de judo

A equipa feminina do Benfica perdeu este sábado com as espanholas do Valência, por 3-2, nas meias-finais da Liga dos Campeões de judo, e vai discutir o acesso à medalha de bronze na prova, que decorre em Odivelas.

A judoca italiana Odette Giufrida, oitava do ranking mundial e vice-campeã olímpica em -52 kg,, venceu o primeiro duelo, com a espanhola Nina Esteo Linne, 46.ª da hierarquia, com um 'waza-ari' no 'ponto de ouro', mas o Valência empatou de seguida, com Telma Monteiro, 17ª do mundo e medalha de bronze em Rio2016 (-57 kg), a perder, também por 'waza-ari', com Jaione Equisoain (50.ª).

A judoca holandesa Juul Franssen, quarta melhor do mundo em -63 kg e bronze nos Mundiais de Tóquio2019, recolocou a formação encarnada em vantagem, perante Isabel Puche, 51.ª do mundo, mas a vice-campeã mundial Bárbara Timo (19.ª) não conseguiu superar a holandesa Sanne van Dijke, quarta no 'ranking', perdendo por 'waza-ari'.

No combate decisivo, Rochele Nunes, 18.ª na categoria de +70 kg, saiu derrotada pela bielorrussa Maryna Slutskaya, nona na hierarquia mundial, também por 'waza-ari'.

O Benfica pode alcançar a medalha de bronze na primeira participação de sempre na competição, frente às romenas do Cluj-Napoca, que perderam nos 'quartos' com o RSC Champigny, de França, mas derrotaram as russas do Yawara Neva na repescagem.