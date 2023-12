Catarina Costa é a melhor portuguesa no ranking mundial

Catarina Costa (48 kg) é a melhor lusa no ranking mundial, mantendo o 8.º lugar após o bronze no Grand Slam de Tóquio. A olímpica da Académica, a estagiar com a Seleção no Japão, foi homenageada pelo embaixador Vítor Sereno, conterrâneo da conimbricense. Já Bárbara Timo (63 kg), 5ª em Tóquio, registou entre os olímpicos lusos, a maior subida (do 17º para o 14º lugar), enquanto Telma Monteiro, que esteve ausente no Japão devido a lesão, subiu um posto e é 17ª (57 kg). Rochele Nunes (+78 kg) é 9ª, Patrícia Sampaio (78 kg) é 11ª e Jorge Fonseca (100 kg) 13º.